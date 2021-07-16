Таможенный склад временного хранения открыла Свердловская магистраль на станции Блочная

Фото: предоставлено СвЖД

Для улучшения обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса Свердловская магистраль открыла таможенный склад временного хранения на базе грузового терминала станции Блочная в Пермском крае. Теперь клиенты (юридические и физические лица) смогут предъявлять импортируемые и экспортируемые товары к таможенному досмотру непосредственно на железнодорожной инфраструктуре общего пользования. Склад обеспечивает размещение любых видов продукции в строгом соответствии с правилами, установленными таможенными органами.

Фото: предоставлено СвЖД

Напомним, грузовой двор на станции Блочная входит в десятку крупнейших терминалов на СвЖД и занимает площадь более 37 га. Он имеет развитую инфраструктуру и необходимую технику для работы с любыми видами железнодорожного подвижного состава и автотранспортом. Основная специализация – переработка тяжеловесной, инертно-строительной, тарно-штучной и другой продукции. Терминал способен ежегодно обрабатывать до 1,5 млн тонн грузов.

У предприятий малого и среднего бизнеса пользуется популярностью сервис «Удаленный распределительный склад». Он включает в себя терминальную переработку и хранение продукции, а также ее отгрузку с площадки на основании соответствующих заявок заказчика. При этом оформление документов и взаимодействие с клиентом осуществляется дистанционно.

Фото: предоставлено СвЖД

Площадка активно используется для завоза щебня, предназначенного для строительства и ремонта автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Оператором площадки является Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).