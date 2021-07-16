В Екатеринбурге подросток перебегал дорогу и попал под машину

Водитель затормозил, но наезда на ребенка избежать не удалось Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 15 июля, 14-летний мальчик перебегал дорогу на Волгоградской и попал под машину. С ушибом грудной клетки и ушибом наружной лодыжки его доставили в ДГКБ № 9.

- Водитель автомашины «Мицубиси Паджеро», двигаясь по улице Волгоградская со стороны Чкалова в сторону переулка Ковровый на нерегулируемом перекрестке допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем иномарки находился 36-летний мужчина, имеющий стаж вождения 18 лет. Автоинспекторам он рассказал, что ехал со скоростью 40 км/ч, когда неожиданно с левой стороны на проезжую часть выбежал подросток. Мужчина затормозил, но наезда избежать не удалось.

Сотрудники полиции проверят школу, где учится мальчик, чтобы выяснить обучают ли в ней детей безопасному поведению на дороге. Кроме того, информацию о ДТП передадут в подразделение по делам несовершеннолетних.