Куйвашев получил более 200 вопросов от жителей Каменск-Уральского

Губернатор получил больше двухсот вопросов от горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после анонсирования рабочей поездки через свою страницу в Instagram получил множество вопросов от жителей Каменск-Уральского.

Местные жители воспользовались возможностью и задали волнующие вопросы и передали замечания. В основном жители Каменск-Уральского были недовольны качеством местной медицины, нехваткой медицинского персонала, работой общественного транспорта, дорогами, проблемами с горячей водой и так далее.

Всего Куйвашеву от поступило более 200 вопросов. Самые острые замечания горожан губернатор Свердловской области передал главе Каменска-Уральского Алексею Герасимову.