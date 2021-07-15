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Общество15 июля 2021 17:10

Куйвашев получил более 200 вопросов от жителей Каменск-Уральского

Острые замечания губернатор передал главе города
Алена ЗАХАРОВА
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Губернатор получил больше двухсот вопросов от горожан

Губернатор получил больше двухсот вопросов от горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после анонсирования рабочей поездки через свою страницу в Instagram получил множество вопросов от жителей Каменск-Уральского.

Местные жители воспользовались возможностью и задали волнующие вопросы и передали замечания. В основном жители Каменск-Уральского были недовольны качеством местной медицины, нехваткой медицинского персонала, работой общественного транспорта, дорогами, проблемами с горячей водой и так далее.

Всего Куйвашеву от поступило более 200 вопросов. Самые острые замечания горожан губернатор Свердловской области передал главе Каменска-Уральского Алексею Герасимову.