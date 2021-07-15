В Екатеринбурге отреставрируют старинный дом рядом с БЦ Высоцкий

Дом врача Сяно приведут в порядок. Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге отреставрируют дом известного врача Исаака Сяно. Старинное здание находится рядом с БЦ Высоцкий, по адресу Карла Либкнехта, 2 и является объектом культурного наследия. Сейчас здание занимает управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и другие организации.

Сейчас власти Свердловской области ищут подрядчика для разработки проекта. Проект должен предусматривать сохранение объекта культурного наследия. Подрядчик должен учесть архитектурные решения по ремонту интерьеров, фасадов и по окраске здания, а также провести библиографические, архитектурные и историко-архивные исследования здания. В процессе работ нужно будет организовать натурные исследования с устройством шурфа, зондажей и конструкций объекта. Также здание планируют приспособить его для современного использования и разместить информационную вывеску.

Начальная стоимость аукциона, составляет 4,3 миллиона руб. – сообщает портал «Госзакупки». Деньги на составление проекта выделят из бюджета Свердловской области. Провести работы нужно за 120 дней с момента подписания контракта.