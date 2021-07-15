Билеты уже появились в продаже на сайте авиакомпании и в мобильном приложении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» запускает чартерные рейсы в Сербию. Сообщение с Белградом появится с 24 июля. Самолеты будут вылетать один раз в неделю по субботам из московского «Домодедово». Билеты уже появились в продаже на сайте авиакомпании и в мобильном приложении.

- Время в пути в одну сторону составит не более трех часов. Сербия – это мягкий климат, живописная природа и богатая экскурсионная программа. - сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Наличие русскоговорящих экскурсоводов и приемлемые цены делают Сербию привлекательным туристическим направлением.

С правилами въезда в Сербию для граждан России и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Уральских авиалиний».