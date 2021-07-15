Екатеринбурженку хотят наградить посмертно за спасение утопающих матери и ребенка

Фото: страница Александра Ивачева в социальный сетях

Екатеринбурженку Дарью Агупову хотят наградить орденом мужества посмертно. Такую инициативу высказал Депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев. 36-летняя женщина оказалась в больнице после того, как 3 июля спасла тонущую мать с ребенком в Дегтярске.

- Мы были знакомы с Дарьей и вместе боролись за права родителей Екатеринбурга. Безумно жаль, что её жизнь так трагически оборвалась, - написал Александр Ивачев на своей страничке в социальных сетях.

Депутат направил письмо губернатору Свердловской области и начальнику ГУ МЧС по просьбе коллег и друзей Дарьи. Напомним, женщина вытолкнула из пруда маму с малышом, при этом сама сломала ногу. Через три дня во время операции на ноге она скончалась. Известно, что у Дарьи остался 7-летний сын.