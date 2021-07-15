В Екатеринбурге инициативных граждан позвали выбрать концепцию городской набережной

Набережную Исети продолжат обустраивать

В Екатеринбурге для того, чтобы выбрать концепцию набережной Городского пруда пригласили инициативных граждан. Мэр города Алексей Орлов пригласил в будущий состав жюри конкурса общественников Дмитрия Москвина, Дмитрия Колезева и Антона Бакова.

У выбранных кандидатур есть огромный опыт активного участия в городских проектах. Эксперты уже поделились своими идеями того, какой должна быть городская набережная в будущем и что необходимо внести в проекты.

Общественный деятель и политтехнолог Антон Баков напомнил о том, что необходимо усовершенствовать очистные сооружения для улучшения качества воды в Исети. Гид Дмитрий Москвин предложил сделать своеобразный коридор для вхождения в город. По его словам этот корридо станет визитной карточной Екатеринбурга. Журналист Дмитрий Колезев заявил, что к обустройству общественных пространств нужно подходить, исходя из запросов общества.

Напомним, 8 июля, в Екатеринбурге объявили конкурс на разработку концепции развития общественных пространств прилегающих к набережной Городского пруда.