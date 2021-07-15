В Екатеринбурге пенсионерка поверила телефонным мошенникам и потеряла полмиллиона

Женщина поверила мошенникам, обналичила свои сбережения и перевела их злоумышленникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники обманули 70-летнюю местную жительницу и выманили у нее 495 тысяч рублей. Пожилая женщина обратилась в полицию 14 июля и рассказала, что ей позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей банка, она рассказала ей, что с ее счета пытаются списать деньги и рекомендовала ей перевести накопления на «защищенные» счета.

- После этого заявительницу перевели на незнакомого мужчину, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Лжесиловик рекомендовал следовать всем указаниям «финансовых специалистов», - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщина поверила мошенникам, обналичила свои сбережения и перевела их злоумышленникам. Таким образом, потерпевшая лишилась 495 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело.