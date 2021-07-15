За рулем Rolls-Royce и в гамаке: как шансонье Александр Новиков тусуется в Арабских Эмиратах

Бард написал, что отправился на отдых, чтобы укрепить иммунитет. Фото: страница Александра Новикова в Facebook

Шансонье Александр Новиков поделился снимками с отдыха в Арабских Эмиратах.

На некоторых фотографиях бард предстает за рулем элитного автомобиля Rolls-Royce. На других снимках шансонье выглядит скромнее. Где-то он лежит в гамаке, а где-то просто стоит рядом с бассейном.

Бард отправился в Арабские Эмираты. Фото: страница Александра Новикова в Facebook

- 10 дней укреплял иммунитет в Арабских Эмиратах, - подписал эту серию фотографий Александр Новиков у себя на странице в Facebook.

Поездка длилась 10 дней. Фото: страница Александра Новикова в Facebook

Сейчас мэрия пытается взыскать с шансонье круглую сумму. Фото: страница Александра Новикова в Facebook

Стоит заметить, что в настоящее время мэрия Екатеринбурга через арбитраж пытается взыскать с Александра Новикова почти 1,8 миллиона рублей за незаконное обогащение от пользования земельным участком.