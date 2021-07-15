Вебинар «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции» – в Университете бизнеса Уралсиб

Фото: предоставлено Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции» – в Университете бизнеса, который пройдет 22 июля в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Елена Белякова, предприниматель, основатель 7 компаний в сферах логистики, строительства, консалтинга, пиломатериалов, онлайн-обучения.

На вебинаре рассмотрим, как уже на этапе стартапа правильно проанализировать составляющие бизнеса, как начинать и грамотно пробовать те направления бизнеса, в которых нет опыта, как рассчитать допустимые вложения на тестирование и начать действовать уже сегодня.

Программа вебинара:

- Как найти нишу для себя и подобрать новое выгодное направление для существующего бизнеса?

- Как проверить будущий спрос – актуальность выбранного направления?

- С чего начать тестирование ниши?

- Как правильно прогнозировать желаемый результат?

- Что контролировать, считать и какие выводы делать?

- Формула успешного запуска бизнеса!

По итогу вебинара участники получат практические навыки построения гипотез, а бонусом – шаблон «Расчет финансовой декомпозиции».