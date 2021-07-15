Осенью назовут сборные, которые приедут в Екатеринбург на ЧМ-2022 по волейболу

Россия выступит в качестве хозяйки чемпионата мира. Фото: fivb. org

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 30 сентября 2021 года состоится жеребьевка чемпионата мира по волейболу среди мужских команд – сообщили в оргкомитете соревнований. Благодаря жеребьевке станет известно, в какой группе будет играть каждая сборная.

Также жеребьевка распределит группы по городам первого группового этапа - это Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Кемерово, Новосибирск и Москва. Всего каждый город-организатор примет шесть матчей с участием четырех команд в течение трех игровых дней. ЧМ-2022 среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября.

Сейчас известны две страны, которые выступят на турнире. Это Россия, которая выступает в качестве хозяйки чемпионата мира и сборная Польши - действующий чемпион мира. Остальные участники станут известны позже.

Всего в чемпионате мира будет участвовать 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого и определится новый чемпион мира.