Больше половины священников Екатеринбургской епархии привились от COVID-19

Священники Екатеринбургской епархии защищены от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более половины священников Екатеринбургской епархии привиты от коронавируса, так как постоянно работают с людьми. Этот показатель на Среднем Урале выше, чем в среднем по регионам России. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии, игумен Вениамин Райников.

- У нас привитого духовенства больше, чем в целом по стране. В Екатеринбургской епархии больше половины священников привито. Мы через практику жизни показываем, что не так оно все и опасно, - заявил Вениамин Райников.

По его словам, несмотря на то, что церковные Богослужения в храмах епархии продолжаются в период пандемии, ни один приход не вымер, и статистика по COVID-19 среди православных верующих Среднего Урала отличается в лучшую сторону по сравнению с людьми из других сфер.

- Они маски носят и склонны соблюдать дистанцию. Люди в храмах любят уединение. Здесь они как раз без постановлений сверху пытаются находиться друг от друга в отдалении, - резюмировал Вениамин Райников.