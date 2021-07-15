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Здоровье15 июля 2021 13:11

Больше половины священников Екатеринбургской епархии привились от COVID-19

Это больше, чем в целом по стране
Авторы (2):
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
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Священники Екатеринбургской епархии защищены от коронавируса

Священники Екатеринбургской епархии защищены от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более половины священников Екатеринбургской епархии привиты от коронавируса, так как постоянно работают с людьми. Этот показатель на Среднем Урале выше, чем в среднем по регионам России. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии, игумен Вениамин Райников.

- У нас привитого духовенства больше, чем в целом по стране. В Екатеринбургской епархии больше половины священников привито. Мы через практику жизни показываем, что не так оно все и опасно, - заявил Вениамин Райников.

По его словам, несмотря на то, что церковные Богослужения в храмах епархии продолжаются в период пандемии, ни один приход не вымер, и статистика по COVID-19 среди православных верующих Среднего Урала отличается в лучшую сторону по сравнению с людьми из других сфер.

- Они маски носят и склонны соблюдать дистанцию. Люди в храмах любят уединение. Здесь они как раз без постановлений сверху пытаются находиться друг от друга в отдалении, - резюмировал Вениамин Райников.