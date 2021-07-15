На Урале водителя будут судить за ДТП, в котором пострадала его дочь

Уголовное дело в отношении мужчины будет рассматривать Первоуральский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 67-летнего мужчину будут судить за ДТП, в котором пострадала его дочь. Авария произошла 28 мая 2020 года. Водитель ехал с матерью, супругой, дочкой и внуком на «Лада Ларгус» по трассе Первоуральск – Шаля со скоростью около 30 километров в час и вовремя не заметив в облаке пыли стоящий полуприцеп «МАЗ 9397» влетел в него.

- Двигаясь в условиях светлого времени суток и ослепляющего света солнца, обвиняемый видел, что впереди по ходу его движения на проезжей части имелось облако пыли, которое ограничивало видимость и обзорность проезжей части на пути его следования, в связи с чем в соответствие с требованиями пп. 1.3 и 10.1 ПДД должен был и имел возможность избрать скорость своего движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В аварии серьезно пострадала дочь водителя «Лада Ларгус». Эксперты расценил полученные девушкой травмы, как повлекшие тяжкий вред здоровью. Отцу пострадавшей по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Первоуральский городской суд.