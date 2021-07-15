Теплые июльские дожди: погода в Нижнем Тагиле на 16, 17 и 18 июля

В Нижнем Тагиле будет тепло и сыро
Фото: Лев ИСТОМИН
В ближайшие три дня, 16, 17 и 18 июля 2021 года в Нижнем Тагиле будет тепло и сыро. Об этом со ссылкой на синоптиков пишет портал TagilCity.ru.
В пятницу, 16 июля, в Нижнем Тагиле ожидается + 21 … + 23 градусов, осадков не ожидается, переменная облачность с небольшими прояснениями.
В субботу, 17 июля, в городе местами пройдут дожди, порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду, воздух днем прогреется до +23 градусов.
В воскресенье, 18 июля, в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют небольшое потепление по сравнению с предыдущими днями до +27 градусов. Осадкой не ожидается, небо будет ясным.
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