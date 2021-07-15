В Екатеринбурге водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на красный

Мужчина сильно ударился головой об лобовое стекло автомобиля Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня утром, 15 июля, водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на красный. ДТП произошло возле дома на Бебеля, 71.

- Водитель автомашины «Лада Гранта» двигался по Бебеля со стороны Технической в сторону Опалихинской, на перекрестке Опалихинской - Черепанова допустил наезд на пешехода, который переходил перекресток на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортных средств, - рассказали в отделении и пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Интересно, что 40-летний мужчина, перед тем как перейти проезжую часть на красный, слез с велосипеда, как необходимо это сделать по правилам, и покатил его рядом. В итоге екатеринбуржца с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой госпитализировали в 23 больницу.

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