В СК рассказали, что криминала в смерти мужчины нет. Фото: Алексей Булатов/КП; "Лиза Алерт"

47-летний Сергей Кочергин, которого вечером 14 июля нашли в лесу в районе Шарташа, покончил с собой. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в правоохранительных органах.

- По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Причины, толкнувшие мужчину на этот поступок, сейчас устанавливаются, - уточнил наш собеседник.

Напомним, в СУ СКР по Свердловской области рассказали, что по предварительным данным признаков криминала в смерти Сергея Кочергина нет. В полиции уточнили, что рядом с его телом был найден велосипед. На нем мужчина совершал велопрогулку вокруг Шарташа.

Напомним, бизнесмен пропал еще 12 июля. Он отправился на работу, а после этого решил совершить велопрогулку. Домой в тот день Сергей так и не вернулся. С тех пор его искали полиция и волонтеры поисковых отрядов.