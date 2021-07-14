В Екатеринбурге волонтеры разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 47-летнего Сергея Викторовича Кочергина. 12 июля мужчина вышел из дома и не вернулся, с тех пор информации об его местоположении нет. Известно, что пропавший может передвигаться на черно-красном велосипеде марки STELS.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы с проседью, глаза карие. Особые приметы: залысины на лбу, - сообщают поисковики.

В момент исчезновения был одет в светло-серую толстовку, белую футболку, серые спортивные штаны и серые кроссовки.

Если вы видели Сергея Кочергина, сообщите любую информацию по телефону горячей линии 88007005452 либо по единому телефону вызова экстренных служб «112».