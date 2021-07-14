Сергей Кочергин пропал еще 12 июля. Фото: "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 47-летний бизнесмен Сергей Кочергин. Мужчина бесследно исчез еще 12 июля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Как рассказали «КП»-Екатеринбург в поисковом отряде «Лиза Алерт», в день исчезновения Сергей собирался заехать на работу на улице Краснодарской.

- Он взял с собой на работу документы, доехал до офиса, а потом собирался прокатиться на велосипеде вокруг Шарташа. Домой он должен был вернуться около 23:00, но так и не приехал, - уточнили в поисковом отряде.

Телефон Сергей с собой не взял, оставив его дома на зарядке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться в отдел полиции №3 УМВД по Екатеринбургу по номеру 8(343)356-42-03. Также можно связаться с координатором поиска из отряда «Лиза Алерт»: 89022749500.

В момент исчезновения Сергей был одет в светло-серую толстовку, белую футболку и серые спортивные штаны.