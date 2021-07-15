Силовики раскрыли подробности гибели екатеринбургского бизнесмена, найденного в лесу

Сергей пропал еще 12 июля. Фото: "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге силовики рассказали подробности гибели 47-летнего бизнесмена Сергея Кочергина, найденного в лесу в районе Шарташа.

Сергей пропал еще 12 июля. С тех пор его поисками занимались полиция и волонтеры поисковых отрядов.

Мужчина отправился на работу, расположенную на улице Аппаратной, а затем поехал домой на велосипеде. По дороге он решил устроить велопрогулку на велосипеде вокруг озера Шарташ. Вечером 14 июля Сергея Кочергина нашли мертвым в лесу.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, сейчас по факту обнаружения тела бизнесмена следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, признаков того, что смерть мужчины могла наступить в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что тело 47-летнего мужчины нашел проезжавший мимо велосипедист. Это произошло около восьми вечера вблизи гранитного карьера в районе озера Шарташ.

- Недалеко от места обнаружения тела также был найден велосипед, на котором мужчина уезжал на прогулку. Прохожий велосипедист вызвал на место сотрудников полиции, - рассказал полковник Горелых.

Все материалы, связанные с ЧП, полиция передала в Следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник: бизнесмен, найденный в лесу на Шарташе, покончил с собой. Причины, толкнувшие Сергея Кочергина на этот поступок, сейчас устанавливаются (подробнее)