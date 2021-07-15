У жителей Химмаша в Екатеринбурге отключилось электричество

Специалисты выяснили, что причиной технологических нарушений стало повреждение линий электропередачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге сегодня ночью, 15 июля остались без электричества. Свет в десятке домов пропал после 12 ночи. Обесточены жилые дома оказались из-за ряда локальных технологических нарушений в распределительной сети.

- Нарушение электроснабжения могли заметить жители района улиц Грибоедова - Черняховского - Инженерная, а также частного сектора по улицам Щербакова – Димитрова, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал». - Аварийные бригады выезжали на место повреждения сети для выполнения необходимых действий по подключению потребителей.

Специалисты выяснили, что причиной технологических нарушений стало повреждение линий электропередачи в 10 кВ. Электричество на Химмаш вернули спустя примерно два часа, однако утром диспетчеру вновь поступили сообщения от жителей с жалобами на отсутствие света в домах. Бригада энергетиков вновь выехала на место и подключила электричество. По данным «Россети Урал» сейчас обесточенных домов в микрорайоне нет.