В Североуральске пьяный лихач перевернулся на иномарке, уезжая от инспекторов ДПС

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Североуральске пьяный лихач за рулем иномарки получил серьезные травмы, перевернувшись на машине, во время погони с инспекторами ДПС. Авария произошла 85 километре автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель». Полицейские попытались остановить водителя SsangYong Actyon, однако он их приказ проигнорировал и попытался скрыться.

Неоднократно выезжая на полосу встречного движения, увеличивая скорость до 160 км/ч, водитель не смог справиться с управлением, допустил съезд с проезжей части и последующее опрокидывание транспортного средства, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Нарушителем оказался 41-летний житель Североуральска. В аварии он получил тяжелые травмы, его увезли в реанимацию. Автомобиль лихача получил значительные механические повреждения. Помимо него в ДТП никто не пострадал.