В Екатеринбурге на два дня закроют движение трамваев в микрорайон ЖБИ

Ограничения продлятся с 23:30 6 августа до 04:30 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на время ремонта путей в районе ЖБИ закроется движение трамваев. Известно, что работы пройдут на перекрёстке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова. Ограничения продлятся с 23:30 6 августа до 04:30 9 августа от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ». Будут перекрыты оба направления.

- ЕМУП «Гортранс» направит на автобусные маршруты, следующие в микрорайон ЖБИ, дополнительные машины. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ряд трамваев пройдет по измененной схеме, к ним относятся следующие номера: №5, №8, №13, №15, №23, №32. Подробнее с их новыми маршрутами можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга. Специалисты «Гортранса» напоминают, что капитальный ремонт трамвайных путей − необходимая мера для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок