В Нижнем Тагиле появилась новая улица

Также в течение этого года на нескольких улицах Ленинского района появятся новые пешеходные дорожки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Нижнего Тагила появилась новая улица. Согласно постановлению городской мэрии, которое подписано Владиславом Пинаевым, объект открыли в районе поселка Зональный. Из документа следует, что она имеет название «улица Веремьева», об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Название выбрано с целью увековечить память Мефодия Николаевича Веремьева, который работал на Уралвагонзаводе ведущим конструктором, заместителем главного конструктора КБ по вагоностроению, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также в течение этого года на нескольких улицах Ленинского района появятся новые пешеходные дорожки. Работы проведут в рамках реализации муниципальной программы. Тротуары появятся на следующих улицах: Зерновая, Красноармейская, на пересечении улиц Некрасова и Краснознаменная, а также на Липовом тракте.