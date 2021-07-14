Продавали пиломатериалы: на Урале мужчину обвинили в крупном мошенничестве

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местного жителя будут судить за кражу денег под видом продажи пиломатериалов. Мужчину обвинили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Уралец вместе со своим подельником обманули четырех физических лиц и одно юридическое. Злоумышленники действовали с ноября 2019 года по январь 2020 года.

- На Интернет-сайте они разместили объявления о продаже пиломатериала, не имея намерения и реальной возможности исполнять принимаемые на себя обязательства, с целью последующего хищения денежных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ущерб от действий обвиняемых составил больше 1.2 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.