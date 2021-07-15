Кто на Урале всех богаче — насколько доходы обеспеченных жителей региона превышают доходы малообеспеченных

Аналитики международной консалтинговой компании FinExpertiza провели исследование доходов российских граждан по итогам 2020 года. Общее число жителей разделили на 5 равных частей и сравнили размеры заработка первой и последней части. На общероссийском уровне самый высокий доход у первой группы составил около 82 500 рублей, у последней — 9 880 рублей. Доходы у обеспеченного населения Свердловской области оказались почти в 8 раз выше заработка нуждающихся граждан.

Десятку лидеров по данному показателю возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь богатые зарабатывают в 10 раз больше, чем бедные. Затем идут по порядку Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка, Сахалин, Адыгея, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Свердловская область занимает 9 место в списке с показателем 7,9. Замыкает десятку регионов этого антирейтинга Якутия.

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В декабре 2020 года средний уровень заработной платы в регионе был зафиксирован в размере 54 298 рублей. За год был зафиксирован рост заработка свердловчан в 4,9%. Речь идет об официальных доходах, которые попадают в статистику.

Часть граждан продолжает полностью или частично получать черную зарплату. Поэтому реальная картина соотношения бедных и богатых может отличаться от указанных цифр. По итогу анализа вакансий самая высокая зарплата в Екатеринбурге ожидает системного архитектора и операционного директора на предприятии по производству реагентов — 350 000 рублей до налогообложения.