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Общество14 июля 2021 15:40

За Царскими днями в Екатеринбурге можно наблюдать онлайн

Паломники смогут посмотреть трансляцию в приложениях на мобильном телефоне
Алена ЗАХАРОВА
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Царские дни можно будет посмотреть в интернете

Царские дни можно будет посмотреть в интернете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал в своем telegram-канале о том, что за Царскими днями в Екатеринбурге можно будет следить онлайн. Для этого организаторы запустили мобильное приложение для iOS и Android.

- Важная опция для нашего времени — прямые трансляции, которые позволяют участвовать в Царских днях из любой точки мира, — рассказал в telegram-канала Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, что ранее губернатор Евгений Куйвашев отменил крестный ход из-за неблагоприятной обстановки, связанной с коронавирусом.