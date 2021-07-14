Для экс-замглавы СКР и экс-зампрокурора Свердловской области запросили 11 лет колонии

Суд может отправить Бусылко и Чуличкова за решетку на длительные сроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 июля 2021 года в Ленинском районном суде Екатеринбурге государственный обвинитель запросил для бывшего заместителя Следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова по 11 лет лишения свободы. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Также прокурор попросил назначить обоим обвиняемым штраф в размере 10 миллионов рублей, и запретить им занимать государственные и муниципальные должности сроком на 10 лет и лишить их званий полковника юстиции и старшего советника юстиции.

Адвокат Владислав Вострецов, которого обвиняют в даче взятки и мошенничестве, может отправиться в колонию на 12 лет. Именно такой срок попросил для него прокурор.

Бысылко обвиняется в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей, которые он получил за то, чтобы возобновить расследование о хищении активов АО «БМЗ». Взятку решил дать собственник предприятия Виталий Трухин. Деньги передавали частями. Сначала был транш в 1 миллион рублей, а остаток Бусылко должен был получить и передать Чуличкову.

Однако на дачу взятки вместе с посредником Вострецовым пришли сотрудники ФСБ. После этого Бусылко был уволен из СКР, а Чуличков отстранен от исполнения обязанностей.