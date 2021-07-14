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Общество14 июля 2021 14:52

Под Нижним Тагилом жители нашли часть авиационной ракеты

На место выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Нижнетагильцы нашли подозрительные предметы, гуляя по лесу у поселка Молодежный Горноуральского городского округа и сообщили об этом в Управление Росгвардии.

- Сотрудники инженерно-технического отделения нижнетагильского ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области провели обследование подозрительных предметов и установили, что это часть авиационной ракеты без взрывателя, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Находка оказалась безопасной для людей. Сотрудники Росгвардии передали ее полицейским.