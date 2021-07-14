В Екатеринбурге самолет в Симферополь задерживается почти на восемь часов

Борт А-320 должен был вылететь из Кольцово еще в три часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на восемь часов задерживается рейс U6-527 «Уральских авиалиний» в Симферополь. На нем должны улететь 154 пассажира, из которых 5 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- Оказание необходимых услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - рассказали в ведомстве.

Борт А-320 должен был вылететь из Екатеринбурга в 15:05. Задержка произошла из-за позднего прибытия лайнера в Кольцово. Сейчас время вылета перенесли на 22:55.