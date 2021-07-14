В Каменске-Уральском ребенку выплатят компенсацию морального вреда за падение с горки

Шестилетний мальчик получил травму, гуляя на детской площадке с мамой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском мама шестилетнего мальчика обратилась в суд после того, как ее ребенок упал с ветхой горки на детской площадке напротив ДК «Металлург». Женщина решила взыскать компенсацию морального вреда, так как малыш очень испугался и получил ушиб подглазничной области.

- Мама мальчика Инна К. подала иск к МКУ «Управление городского хозяйства», администрации Каменск-Уральского городского округа, ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» с просьбой взыскать с надлежащего ответчика компенсацию морального вреда. Женщина в исковом заявлении отметила, что в связи с полученной травмой ее сыну были причинены физические и нравственные страдания,- рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Так как площадка не относилась к собственности ДК «Металлург» и ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», Красногорский суд взыскал компенсацию морального вреда в три тысячи рублей с ОМС «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа». Однако в компании не согласились с таким решением, так как, по их мнению, ответчик был определен не верно, и причинение вреда ребенку не доказано, и подали апелляцию. В итоге свердловский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.