В Екатеринбурге парочка рецидивистов ограбила мужчину в лифте жилого дома

Задержанные и ранее привлекались к ответственности за кражи, свою вину они признали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парочка рецидивистов ограбила 60-летнего мужчину, который живет с ними по соседству. Преступление произошло вечером 9 июля, тогда пострадавший зашел в лифт и наткнулся на двух человек, которые отобрали у него сотовый телефон, ключи от машины и сумку с продуктами. Общий ущерб составил порядка 12 тысяч рублей.

- Оперативники быстро установили личности злоумышленников, так как данные граждане были знакомы полицейским по прежним «подвигам». Задержанными оказались 39-летний житель этого же дома и его 40-летняя приятельница, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанные и ранее привлекались к ответственности за кражи, свою вину они признали полностью. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.