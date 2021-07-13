Выпускные в Свердловской области могли стать причиной третьей волны коронавируса

Именно после торжественных линеек и мероприятий появился скачок заболеваемости среди детей и подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области на очередном брифинге оперативного штаба по коронавирусу заявил, что выпускники могли стать причиной начала третьей волны пандемии в регионе, именно после торжественных линеек и мероприятий появился скачок заболеваемости среди детей и подростков.

- Одна из причин – это наша не всегда объяснимая любовь к многочисленным выпускным. И сегодняшние родители их могут помнить десятками: из детского сада, четвертого класса, девятого и так далее, - заявил Павел Креков.

Кстати, по его словам, зачастую мероприятия проводились не с теми санитарными нормами, которые бы не позволили распространиться коронавирусной инфекции: присутствующие дедушки, бабушки и прочие родственники только усугубляли ситуацию, что впоследствии сказалось на уровне заболеваемости.