В Свердловской области из-за ремонта путей закроют часть железнодорожных переездов

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Свердловской области временно ограничат движение транспорта через железнодорожные переезды из-за капитального ремонта путей на участке Решеты – Седельниково. Планируется, что работы пройдут с 6 по 19 километр. Владельцы машин не смогут проехать на 13 и 17 километре: это автодороги на озера Глухое и Чусовское соответственно.

- Ограничение движения автотранспорта и временные ночные закрытия с 22:00 до 06:00 будут производиться в период с 27 по 29 июля и с 3 по 5 августа, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что закрытые участки можно будет объехать по грунтовой дороге. Строители просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и временным неудобствам.