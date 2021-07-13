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Общество13 июля 2021 15:20

В Свердловской области от нападения клещей пострадали почти 33 тысячи человек

Это на 19% превышает средний многолетний уровень
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Примечательно, что треть случаев приходится на уральскую столицу

Примечательно, что треть случаев приходится на уральскую столицу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области возросло число пострадавших от укусов клещей. Известно, что к середине лета в регионе зарегистрировали почти 33 тысяч случаев нападений насекомых на человека, это на 19% превышает средний многолетний уровень. Почти 20% покусанных – это дети. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 176 человек, это в полтора раза больше, если сравнивать с 2020 годом.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях в Свердловской области, превышение в 1,5 раза и более зарегистрировано на десяти территориях, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Примечательно, что треть случаев приходится на уральскую столицу, от насекомых пострадали 11044 человека. В этом году в регионе от клещей обработали порядка 10 тысяч гектаров земли.