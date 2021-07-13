Вакцина «Спутник Лайт» поступит в Свердловскую область в июле

Пока жителям Свердловской области ставят в основном вакцину «Спутник-V». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к настоящему моменту вакцинировались против коронавируса первым компонентом прививки около 800 тысяч человек. Вторым - 600 тысяч. Об этом сегодня рассказали на брифинге по итогам заседания оперативного штаба. Также его представители рассказали, когда в регион поступит вакцина «Спутник Лайт».

- Поставок «Спутник Лайт» ждем его в июле, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Но в каких объемах она поступит пока ответить не могу.

Ранее специалисты рассказывали, что «Спутник Лайт» это однокомпонентная вакцина. То есть ее нужно ставить один раз, а не два, как, например «Спутник V». Иммунитет после нее начнет формироваться через неделю и дойдет до максимальных показателей через 3 - 4 недели после вакцинации.