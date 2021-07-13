Три района Екатеринбурга до конца июля оставят без горячей воды

Горячей воды не будет до конца июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орджоникидзевский, Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга с 17 по 30 июля оставят без горячей воды из-за масштабного ремонта на Среднеуральской ГРЭС. Также без горячего водоснабжения в эти даты останутся Среднеуральск и Верхняя Пышма.

Во время ремонтных работ будет проведена частичная замена трубопроводов, насосов, устаревшей арматуры. Также специалисты проведут экспертизу промышленной безопасности оборудования. В этот период планируется взятие проб и анализ воды.

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