В Екатеринбурге появилась новая сосновая аллея

Фото: предоставлено пресс-службой «Группа ЛСР»

Жители «Мичуринского» высадили 100 кедровых сосен, часть из которых была помещена в биоразлагаемые пакеты. На протяжении двух лет ученые будут наблюдать за экспериментом.

Фото: предоставлено пресс-службой «Группа ЛСР»

В малоэтажном микрорайоне «Мичуринский», который возводит «Группа ЛСР», заложили новую сосновую аллею из 100 саженцев деревьев. Часть из них была помещена в биоразлагаемые полимерные пакеты российской разработки, часть – в бумажные пакеты, остальные – без упаковки. Жители «Мичуринского» сами взялись за лопаты, чтобы посадить кедровые сосны, тем самым начав в одном из самых экологически чистых районов города экоэксперимент.

Фото: предоставлено пресс-службой «Группа ЛСР»

В течение двух лет учёные из научной компании и биологи из УрФУ будут наблюдать за физическими и биологическими процессами, протекающими вокруг кедров в саморазлагающихся пакетах, которые на определенном этапе должны превратиться в дополнительное удобрение.

Фото: предоставлено пресс-службой «Группа ЛСР»

– Большая часть жителей «Мичуринского» очень трепетно подходит к вопросам экологии, – говорит Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». – Они сортируют мусор, высаживают кустарники и цветы во дворах. И мы надеемся, что они будут ухаживать и за новыми саженцами кедровых сосен.

– Я очень хотела посадить дерево рядом с домом, – рассказывает Наталья, жительница «Мичуринского». – И сегодня эта маленькая мечта сбылась. Теперь буду вместе с сыном наблюдать за тем, как оно растет.

Фото: предоставлено пресс-службой «Группа ЛСР»

– У жителей «Мичуринского» появилась сосновая аллея, а у ученых в перспективе – новые данные о технологии биоразлагаемых полимеров, – отмечает Константин Лукьяшин, технический эксперт ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК».