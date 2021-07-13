К выходным в регион придут дожди и грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после аномально жаркой погоды заметно похолодало. Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, почему температура воздуха в регионе резко снизилась и стоит ли ждать жару.

- Преобладающие северо-западные воздушные потоки продолжают поддерживать умеренный температурный режим на Урале, не позволяя жаркому воздуху с Европейской территории России пробиться в наш регион. Характер погоды мало изменится в ближайший период, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Судя по прогнозам, и в выходные потепления свердловчанам ждать не стоит. В конце недели синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. В выходные 17 и 18 июля ночью столбики термометров покажут от +9 до +15, днем от +20 до +25 градусов.