В Свердловской области снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Население Урала сокращается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прогноз по ожидаемой продолжительности жизни сократился на год. Продолжительность жизни свердловчан за год сократилась с 71,8 до 70,5 лет, сообщает Росстат.

Также в Свердловской области выросла статистика смертности на 8,2%. По данным на май 2021 года было зафиксировано 4901 случаев смертей. При этом рождаемость в мае этого года составила 3365 человек. Это на 0,8% больше, чем в мае прошлого года.

Естественная убыль населения выросла в два раза и составила 23 390 человек, а смертность превысила рождаемость на 1536 человек. В мае родилось 3368 человек, а скончалось — 4901.

Стоит отметить, что по количеству умерших граждан Свердловская область занимает шестое место в России после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области.