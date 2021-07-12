В Екатеринбург осенью приедет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Вице-премьер посетит уральскую столицу в начале октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин может посетить Екатеринбург во время проведения VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, которая состоится в столице Урала с 5 по 7 октября и пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Темой для мероприятия станет «Диалог регионов», сообщили в пресс-службе Гильдии строителей. Тему мероприятия и его формат утвердил глава Министерства строительства РФ Ирек Файзуллин на заседании оргкомитета в Москве. На этом заседании также присутствовал губернатор Евгений Куйвашев.

- Форум зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка для профессионального взаимодействия, обсуждения ключевых проблем в строительной отрасли, поиска новых решений. Безусловно, поддержка федерального министерства строительства и ЖКХ в подготовке мероприятия для нас очень важна, - отметил Куйвашев.

Напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин в этом году уже посещал Екатеринбург, проверяя темпы строительства ЕКАД.