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Общество12 июля 2021 16:46

В Екатеринбург осенью приедет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Он посетит выставку 100+ TechnoBuild, которая запланирована на 5–7 октября 2021 года
Алена ЗАХАРОВА
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Вице-премьер посетит уральскую столицу в начале октября

Вице-премьер посетит уральскую столицу в начале октября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин может посетить Екатеринбург во время проведения VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, которая состоится в столице Урала с 5 по 7 октября и пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Темой для мероприятия станет «Диалог регионов», сообщили в пресс-службе Гильдии строителей. Тему мероприятия и его формат утвердил глава Министерства строительства РФ Ирек Файзуллин на заседании оргкомитета в Москве. На этом заседании также присутствовал губернатор Евгений Куйвашев.

- Форум зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка для профессионального взаимодействия, обсуждения ключевых проблем в строительной отрасли, поиска новых решений. Безусловно, поддержка федерального министерства строительства и ЖКХ в подготовке мероприятия для нас очень важна, - отметил Куйвашев.

Напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин в этом году уже посещал Екатеринбург, проверяя темпы строительства ЕКАД.