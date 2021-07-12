В лобовом столкновении на ЕКАД погибла женщина

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВК

В понедельник, 12 июля, на 38-м километре ЕКАД произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris, «Газель» и Scania.

В лобовом столкновении погибла водитель Hyundai Solaris, которая стала виновницей ДТП. 58-летняя женщина выехала на встречную полосу, столкнулась с «Газелью», которая вылетела на припаркованную у обочины автомашину Scania.

В аварии пострадал водитель грузовика, а также водитель и пассажир «Газели». Они госпитализированы в 23-ю больницу.

— Водитель Hyundai Solaris двигалась по ЕКАД в сторону Серовского тракта, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомашиной «Газель». «Газель» отбросило на припаркованную у обочины автомашину Scania, водитель которой в это время стоял возле кабины и ремонтировал машину, — уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

Из-за ДТП на ЕКАД образовалась огромная пробка.