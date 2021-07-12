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Происшествия12 июля 2021 15:23

На Урале заключенный разводил педофилов на деньги

На его телефоне нашли детское порно, которое он продавал извращенцам
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Рецидивист представлялся мальчиком по имени Кирилл.

Рецидивист представлялся мальчиком по имени Кирилл.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении зэка колонии № 63 Ивделя. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, заключенный сейчас отбывает наказание за надругательство над девушкой, а до этого был судим за убийство, кражи и разбой и угон.

Во время обыска сотрудники колонии нашли у него мобильный телефон, на котором была детская порнография. Он использовал ее для переписки с педофилами.

- Осужденный продавал скаченные снимки за деньги. У него была фейковая страница во «ВКонтакте», где он представлялся мальчиком по имени Кирилл. Кроме этого он вел переписку с девочкой из Казахстана, которая согласилась присылать ему свои интимные фотографии, - пояснил инсайдер «Комсомольской правды».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.