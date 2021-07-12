В Екатеринбурге двух водителей арестовали за тонировку

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД устроили массовую проверку тонированных автомобилей. По ее итогам 34 водителей привлекли к ответственности и 16 выдали требование убрать тонировку. Сильнее всех досталось двум автолюбителям, которые ранее не исполнили такое же требование. Их арестовали на 10 и 15 суток.

- Светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70 %. В противном случае, это создает угрозу безопасности дорожного движения, а также позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий, - напомнили в ГИБДД Екатеринбурга.

За полгода в Екатеринбурге за нарушение требований к светопропусканию стекол автомобилей привлекли к административной ответственности больше 10 638 тысяч водителей. Все они получили штраф в размере 500 рублей.