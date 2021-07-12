В пожаре под Нижним Тагилом погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Поздно вечером, 11 июля, в коллективном саду на Исинском тракте под Нижним Тагилом сгорела баня в садовом кооперативе №20 УВЗ «Солнечный».

Прибывшие на место ЧП спасатели (7 человек на 2 единицах техники) после тушения обнаружили под завалами тело 60-летнего мужчины. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Как выяснилось, мужчина постоянно проживал в бане, собственницей которой является его дочь. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.