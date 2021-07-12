Под Нижним Тагилом во время пожара в коллективном саду погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Под Нижним Тагилом накануне ночью, 11 июля во время пожара в коллективном саду № 20 УВЗ «Солнечный» на Исинском тракте погиб 60-летний мужчина. Огонь вспыхнул в бане, где в это время находился уралец.

- На площади 42 квадратных метров сгорела баня. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Два часа пожарные боролись с огнем. Еще столько же проливали и разбирали сгоревшие конструкции. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области, следователи отделения по Пригородному району проводят проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. Также известно, что возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb