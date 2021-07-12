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Общество12 июля 2021 11:33

На улицах Первоуральска установят почти девять тысяч умных светильников

Они позволят сократить ежегодные расходы города на 39 миллионов рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Интеллектуальная система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей

Интеллектуальная система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах Первоуральска установят почти девять тысяч умных светильников. По данным департамента информационной политики, они позволят сократить ежегодные расходы города на 39 миллионов рублей.

- За счет замены устаревших уличных фонарей и снижения энергозатрат, которые по оценке специалистов составят не менее 70 процентов, муниципалитет в своем бюджете сможет ежегодно экономить, - отметили в ведомстве.

Глава Первоуральска Игорь Кабец также отметил, что светильники, не только потребляют в разы меньше электроэнергии, но и имеют гораздо больший срок службы. Кроме того, интеллектуальная система управления освещением в умных светильниках позволит регулировать режим работы фонарей в зависимости от уровня естественного освещения в разное время суток и при разной погоде.