Интеллектуальная система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах Первоуральска установят почти девять тысяч умных светильников. По данным департамента информационной политики, они позволят сократить ежегодные расходы города на 39 миллионов рублей.

- За счет замены устаревших уличных фонарей и снижения энергозатрат, которые по оценке специалистов составят не менее 70 процентов, муниципалитет в своем бюджете сможет ежегодно экономить, - отметили в ведомстве.

Глава Первоуральска Игорь Кабец также отметил, что светильники, не только потребляют в разы меньше электроэнергии, но и имеют гораздо больший срок службы. Кроме того, интеллектуальная система управления освещением в умных светильниках позволит регулировать режим работы фонарей в зависимости от уровня естественного освещения в разное время суток и при разной погоде.