Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 июля 2021 11:00

Уралец зарезал возлюбленную и пытался сбежать

Когда мужчину задержали, он уверял, что женщина сама напоролась на нож
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина после убийства пытался скрыться, но его задержали

Мужчина после убийства пытался скрыться, но его задержали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Тавдинский районный суд вынес приговор Роману Одноробову, которого признали виновным в убийстве возлюбленной. Трагедия произошла в декабре 2020 года в доме на Гагарина,12 в деревне Мостовка. Пьяный мужчина зарезал женщину и попытался сбежать. А когда его задержали, уверял, что она сама напоролась на нож.

- В ходе бытовой ссоры c целью убийства своей сожительницы Одноробов толкнул последнюю. Когда потерпевшая упала, он волоком переместил ее к стене кухни и, вооружившись ножом, нанес не менее двух ударов в область шеи. Одна из резаных ран привела к повреждению сонной артерии, что повлекло смерть потерпевшей на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Тавдинский районный суд приговорил Романа Одноробова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.