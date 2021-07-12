Уралец зарезал возлюбленную и пытался сбежать

Мужчина после убийства пытался скрыться, но его задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Тавдинский районный суд вынес приговор Роману Одноробову, которого признали виновным в убийстве возлюбленной. Трагедия произошла в декабре 2020 года в доме на Гагарина,12 в деревне Мостовка. Пьяный мужчина зарезал женщину и попытался сбежать. А когда его задержали, уверял, что она сама напоролась на нож.

- В ходе бытовой ссоры c целью убийства своей сожительницы Одноробов толкнул последнюю. Когда потерпевшая упала, он волоком переместил ее к стене кухни и, вооружившись ножом, нанес не менее двух ударов в область шеи. Одна из резаных ран привела к повреждению сонной артерии, что повлекло смерть потерпевшей на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Тавдинский районный суд приговорил Романа Одноробова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.