Рената Мингалимова Фото: Федерация Бокса России

Две спортсменки из Свердловской области победили на первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования прошли в Грузии накануне, 11 июля.

Как рассказали в Федерации Бокса России, 10 девушек, выступивших в финальной части, блестяще провели свои поединки и завоевали «золото». В том числе, в весовой категории до 50 килограмм золотую медаль завоевала свердловчанка Рената Мингалимова и в весовой категории до 75 килограмм -Валерия Нурутдинова.

Девушки получили по четыре тысячи долларов из призового фонда. Всего в соревнованиях участвовали 25 представителей России: 13 юношей и 12 девушек.