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Здоровье12 июля 2021 8:52

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились больше 700 тысяч свердловчан

Прививку можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах

Прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 741 273 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона на понедельник, 12 июля.

Прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках, список которых опубликован на сайте profilaktica.ru и в мобильных пунктах. Сегодня в Екатеринбурге пункты вакцинации работают в двух торговых центрах и аэропорту Кольцово:

- с 10:00 до 20:00 работает пункт вакцинации в ТЦ «МЕГА»,

- с 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Академический»,

- с 13:00 до 19:00 в аэропорту «Кольцово».

Напомним, что в мобильные пункты запись не нужна, а вот в поликлинику записаться нужно на сайте районной больницы, по единому номеру 122 или через Госуслуги.