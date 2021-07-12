Первым компонентом вакцины от коронавируса привились больше 700 тысяч свердловчан

Прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 741 273 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона на понедельник, 12 июля.

Прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках, список которых опубликован на сайте profilaktica.ru и в мобильных пунктах. Сегодня в Екатеринбурге пункты вакцинации работают в двух торговых центрах и аэропорту Кольцово:

- с 10:00 до 20:00 работает пункт вакцинации в ТЦ «МЕГА»,

- с 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Академический»,

- с 13:00 до 19:00 в аэропорту «Кольцово».

Напомним, что в мобильные пункты запись не нужна, а вот в поликлинику записаться нужно на сайте районной больницы, по единому номеру 122 или через Госуслуги.