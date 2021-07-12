Свердловский бизнес-омбудсмен заболела коронавирусом в третий раз

Елена Артюх рассказала о заражении коронавирусом, чтобы выразить свое мнение о необходимости продолжать соблюдать меры предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх заболела коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. При этом бизнес-омбудсмен уверенна, что заразилась инфекций уже не в первый раз.

- Зачастил ко мне ковид. За период ноябрь 2020 - июль 2021 болею, как мне представляется в третий раз, - написала Елена Артюх.

Бизнес-омбудсмен рассказала, что в ноябре она заболела после контакта с близкими с подтвержденным диагнозом. При этом тесты показывали отрицательный результат. Очевидно стало, что это был коронавирус только через месяц, когда у Елены оказался высокий уровень антител.

- К концу марта антител почти не осталось, 23 марта поставила вакцину Спутник. Через неделю заболела и две недели было очень плохо. При этом врач решила, что «показаний для теста нет», - пишет Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

После того, как Елена Артюх пошла на поправку, она поставила второй компонент вакцины от коронавируса. Но от инфекции ее это не защитило - 7 июля она снова почувствовала недомогание, и тест в этот раз показал положительный результат.

- Сейчас симптомы те же, что и осенью, и весной. Состояние гадкое, но справедливости ради отмечу, что несколько легче ноября и марта. Видимо сбывается предупреждение - прививка не гарантирует от болезни, но гарантирует не тяжелое ее течение, - написала бизнес-омбудсмен.

Елена Артюх отметила, что рабочие встречи, конечно же, пришлось перенести, но она продолжает правозащитную работу. Также она добавила, что рассказала о болезни, чтобы выразить свое мнение о необходимости продолжать соблюдать меры предосторожности и прививаться, если нет противопоказаний.